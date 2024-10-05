Умерла главный редактор «Союзмультфильма» Татьяна Папорова

Татьяна Васильевна Папорова, много лет проработавшая на посту главного редактора легендарной киностудии «Союзмультфильм», скончалась на 83-м году жизни. Об этом пишет «Московский комсомолец».

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Причиной смерти стала онкология (множественная миелома).

Папорова Татьяна Васильевна родилась 5 ноября 1941 года. В 1964-1966 годах работала корректором в газете «Пионерская правда». В 1965 году окончила МГУ им. М.В. Ломоносова (филологический факультет).

В 1968-1972 годах — старший методист Комитета по кинематографии при СМ СССР. С 1972 года — на киностудии «Союзмультфильм» (редактор, старший редактор, член сценарно-редакционной Коллегии), с 2006 года — главный редактор ФГУП ТПО «Киностудия «Союзмультфильм»».

Папорова руководила созданием множества известных мультфильмов, таких как «Ну, погоди!», «Винни-Пух», «Чебурашка», «Ивашка из дворца пионеров», «Стойкий оловянный солдатик», «Птичка Тари», «Бременские музыканты».

Как редактор работала с режиссерами Г.Я. Бардиным, Г.М. Сокольским, Н.Е. Головановой, Б.П. Бутаковым, Ю.А. Прытковым, Г.С. Бариновой, А.М. Горленко, А.Р. Давыдовым, Э.В. Авакян и другими. Опубликовала ряд статей об анимации в журналах и газетах.

Ранее сообщалось, что скончалась легенда «Союзмультфильма» — мультипликатор Марина Восканьянц, которая создавала мультфильмы «Дюймовочка», «Трое из Простоквашино» и другие. Ей было 90 лет.