РАН озвучил позицию по применяемым Кашпировским методам

Анатолий Кашпировский использует абсолютно лженаучные методы, двух мнений здесь быть не может. Так в Российской академии наук (РАН) прокомментировали деятельность целителя перестроечных времен Анатолия Кашпировского, возобновившего гастроли по России спустя десятилетия. Об этом сообщает РИА Новости.

В Российской академии наук заявили, что однозначно рассматривают деятельность Кашпировского как лженаучную.

«Все это из разряда абсолютной фантастики и лженаучных теорий», — сказали в РАН.

Ранее профессор Татьяна Черниговская заявила, что нейрофизиолог Наталья Бехтерева во время изучения деятельности Кашпировского не нашла в его работе ничего научного.

После этого представитель Кашпировского пригрозил

Черниговской иском на 15 тысяч долларов.

Приезд 85-летнего Кашпировского в Москву и его встречи с почитателями ознаменовались скандалом.