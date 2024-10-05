Садовничий считает, что вузам нужно дать больше автономии

Университетам в РФ необходимо предоставить больше автономии, в том числе в административных делах. Такое мнение выразил в интервью ТАСС ректор МГУ им. М. В. Ломоносова академик Виктор Садовничий.

"Университетам, на мой взгляд, надо предоставить больше автономии. Продолжу на этом настаивать на общественных собраниях", - сказал он.

По его словам, нужно дать вузам самостоятельность в административных делах, в том числе по вопросу избрания ректора.

"Как правило, кандидатуру предлагают в коллективе. Нужно обеспечить учебному заведению самостоятельность в административных делах, выборы предварять дискуссиями, чтобы определить лучшего и достойного с точки зрения сотрудников. Решение совета университета должно быть окончательным", - отметил Садовничий.

Он уточнил, что благодаря автономии МГУ университет впервые стал проводить собственные диссертационные советы, что резко повысило качество защищаемых диссертаций. Кроме того, вуз присуждает ученые степени на правах Высшей аттестационной комиссии.

"Устав МГУ позволяет вводить новые курсы и дисциплины. Когда я только пришел в университет, в нем было шестнадцать факультетов, сейчас - сорок два", - заметил академик.

Полный текст интервью будет опубликован 7 октября в 11:00 мск.