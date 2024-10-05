Павел Дуров впервые опубликовал фото со своим ребенком

Личная жизнь скрытного Павла Дурова несколько месяцев назад стала достоянием общественности. Ирина Болгар, мать троих детей основателя Telegram, связь с которой он на днях отрицал, продолжает раскрывать факты об их отношениях.

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Например, поделилась романтичными кадрами и в подробностях рассказывала, как начинался их роман. А потому неудивительно, что вывести бывшего на эмоции ей все-таки удалось.

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В личном телеграм-канале Дуров впервые опубликовал фото со своим ребенком и высмеял заявление Болгар о том, что соцсеть — их совместно нажитое имущество.

Представитель Дурова опроверг данные о его отношениях с Болгар

«Вот моя старшая дочь, которая дает мне инструкции по запуску Telegram летом 2013 года. Она настоящий мозг, стоящий за всем этим, ребята», — написал предприниматель.

Девочка похожа на ту, что показывала публике Ирина, а потому сомнений в том, что женщина всего лишь хайпит, становится все меньше.