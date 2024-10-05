Синоптик: треть территории России уже покрыта снегом

К настоящему моменту уже треть территории России покрыта снегом, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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"Если сейчас смотреть на карту, то треть территории страны, конечно на азиатской части, находится под снегом. Процентов 25–30%", – приводит "Интерфакс" его слова.

К этой части относятся Якутия, Чукотка, Магаданская область, а также северные части Хабаровского и Красноярского краев. На следующей неделе этот список дополнится Архангельской областью и ЯНАО, отметил синоптик.

Октябрь в Москве в этом году ожидается на 1,5–2 градуса теплее нормы, отметил ранее ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. По его словам, в целом этот месяц обещает быть теплым в большинстве регионов европейской части России. При этом количество осадков также должно быть нормальным – 65–75 миллиметров.