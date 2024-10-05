Россиян предупредили о схеме мошенников в Telegram

Злоумышленники атакуют россиян в Telegram, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по информполитике Антона Немкина.

По его словам, предлог у мошенников — запись к врачу. Главная цель заключается в получении доступа к аккаунтам пользователей на портале «Госуслуги». Парламентарий указал, что сначала аферисты представляются специалистами системы ЕМИАС и предлагают пользователям перейти в специальные чат-боты в Telegram якобы для записи к врачу. После этого через бот злоумышленники присылают фишинговую ссылку на поддельный портал. Введя свои данные, пользователь сам передает их в руки злоумышленников.

Мошенники начали использовать Telegram Premium для обмана россиян

Немкин заявил, что в последнее время мошенники чаще стали использовать Telegram как место для распространения вредоносных схем, поэтому защита от мошенничества в мессенджере требует внимательности и соблюдения ряда правил безопасности. Например, нельзя делиться личной информацией с неизвестными пользователями – даже если собеседник кажется весьма убедительным.

Злоумышленники, как правило, пытаются завоевать доверие, представляясь официальными представителями компаний, благотворительных организаций или знакомыми. Нельзя отправлять через Telegram пароли, банковские данные, паспортные данные и другую конфиденциальную информацию. Член комитета напомнил, что не менее важно проверять подлинность контактов и каналов, так как мошенники могут создавать фальшивые аккаунты или каналы, имитирующие официальные страницы известных брендов, компаний или государственных учреждений.

Обычно есть значок верификации — синяя галочка. Если неизвестные направляют на сторонние сайты или требуют совершить платежи, сначала необходимо перепроверить информацию на официальных ресурсах компании. Депутат посоветовал пользователям включить двухфакторную аутентификацию в Telegram, чтобы добавить дополнительный уровень защиты при входе в аккаунт, и быть осторожными с подозрительными ссылками и файлами.