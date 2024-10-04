Умер старейший ветеран Великой Отечественной войны

В Воронежской области на 109-м году жизни скончался старейший ветеран Великой Отечественной войны — Иван Осадчук. Об этом сообщили в администрации Воронежа.

«Завершился жизненный путь Ивана Николаевича Осадчука. Защитник Воронежа, внесший значимый вклад в приближение Великой Победы, он был и навсегда останется для нашего города легендарной личностью», — приводятся в тексте слова главы города Сергея Петрина.

Также свои соболезнования родным и близким выразил глава региона Александр Гусев. По его словам, Осадчук всегда «был примером невероятной стойкости и жизнелюбия».

Стоить отметить, что Осадчук не был уроженцем Воронежа, но из-за ранения, полученного под Курском, попал туда зимой 1942 года, а затем участвовал в боях на Воронежском фронте. После увольнения в запас в 1960 году решил остаться там жить. Осадчук был награжден многими медалями, в том числе «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», «Красная звезда» и «За боевые заслуги».