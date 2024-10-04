Сына Кадырова внесли в Книгу рекордов России

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам попал в Книгу рекордов России. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

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Как сообщает источник, Адам Кадыров был признан самым молодым начальником службы безопасности главы субъекта России, поскольку он занял этот пост всего в 16 лет. Церемония вручения титула прошла перед главными боями турнира по ММА АСА180 в Грозном — главред «Книги рекордов России» Станислав Коненко вручил Адаму Кадырову диплом о рекорде, а также медаль «за популяризацию Книги рекордов России».

При этом Коненко добавил, что рекорд сына Кадырова был поставлен еще в конце прошлого года, но организаторы «ждали подходящего момента» для награждения. Отмечается, что сам Адам Кадыров отреагировал на награду словами «Мы не намерены останавливаться, Ахмат сила».

Ранее Адам Кадыров стал обладателем высшей награды Чечни.