Опубликованы правила ведения перечня пабликов с аудиторией от 10 тыс. пользователей

Минцифры и Роскомнадзор опубликовали документы, регламентирующие авторизацию публичных каналов с аудиторией свыше 10 тыс человек. Общественное обсуждение проектов продлится до 31 октября 2024 года.

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Как следует из текста документов, паблики и каналы в соцсетях, набравшие больше 10 тыс. подписчиков, после верификации будут включаться Роскомнадзором в перечень таких ресурсов. Владелец ресурса самостоятельно направляет минимальный объем базовых сведений о себе и своем канале, включая контактные данные, через портал Госуслуг, сайт Роскомнадзора или с помощью чат-бота в социальной сети.

При включении паблика в перечень Роскомнадзор сообщит об этом его владельцу и владельцу социальной сети. Социальная сеть должна разместить на странице специальный знак и уникальную ссылку, по которой можно проверить, действительно ли паблик находится в перечне.

Каналы, верифицированные таким образом, смогут размещать рекламу и принимать пожертвования. Как ожидается, это позволит снизить риски мошенничества и повысить прозрачность рынка рекламы в соцсетях. Если канал не будет включён в список, он не сможет вести рекламную деятельность, собирать донаты и его сообщения нельзя будет репостить в других каналах.

Как отмечено в документах, вся информация из перечня будет храниться в зашифрованном виде без опубликования. Через специальную форму на сайте Роскомнадзора или уникальную ссылку в канале можно будет получить информацию только о том, включен канал в перечень или нет.

Закон об авторизации пабликов с аудиторией свыше 10 тысяч человек был принят летом 2024 года в целях повышения прозрачности каналов со значимой аудиторией в социальных сетях.