Дуров раскрыл, кто стоял за созданием Telegram

За созданием мессенджера Telegram стоит старшая дочь предпринимателя Павла Дурова. Об этом он лично сообщил у себя на канале.

У себя в Telegram-канале Дуров опубликовал фотографию, датированную 26 июнем 2013 года. На снимке он сидит рядом с белокурой девочкой и показывает ей что-то на экране телефона.

«Пока мы терпеливо ждем, когда Google одобрит последнее обновление Telegram, давайте немного поностальгируем. Вот моя старшая дочь рассказывает мне, как запустить Telegram летом 2013 года. Она — настоящий мозг, стоящий за всем этим, ребята», — подписал фотографию Дуров.

Стоит отметить, что предприниматель впервые опубликовал фотографию одного из своих детей.

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Согласно информации Forbes, у Дурова есть двое детей от бывшей жены Дарьи Бондаренко. Старшая дочь Алина родилась в 2009 году, а на следующий год на свет появился сын Михаил. При этом летом 2024 года, проживающая в Швейцарии Ирина Болгар, заявила, что является матерью еще троих детей Дурова. Она даже представила копии свидетельств о рождении, где в качестве их отца указан основатель Telegram.