Почему «мать троих детей Дурова» считают нейросетевым продуктом

Минувшим летом пользователи социальных сетей, в некоторых случаях вопреки своей воле, узнали о бурной личной жизни создателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Будто бы из ниоткуда появилась Ирина Болгар — 43-летняя женщина, которая утверждает, что была в отношениях с предпринимателем и родила от него троих детей. С течением времени она делилась все большим количеством информации о Дурове и общих фотографий. Но пользователи Сети сомневаются в ее реальности — появилось мнение, что Болгар является продуктом нейросетей. Действительно ли это так, «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами.

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В чем обвиняют Болгар

В качестве своих аргументов сторонники теории о Болгар как о творении искусственного интеллекта приводили неестественность некоторых снимков. Кто-то отмечал, что нейросеть не справилась с генерацией пальцев на ногах женщины, другие замечали несоответствия в том, как Дуров держит на руках ребенка.

Еще один «семейный снимок» показался странным из-за того, что Болгар была за столом на открытом воздухе в вечернем платье и улыбалась, как и ее дочь, в то время как по другую сторону стола сидели мрачные Павел и его брат Николай Дуровы. К тому же они были одеты в повседневном стиле, а их позы со скрещенными руками будто говорили, что они не рады компании Болгар и ее дочки и не хотели бы с ними общаться.

Странным кажется и то, что женщина «вышла из тени» только сейчас. До своего громкого заявления она почти не вела социальные сети, о ней никто ничего не знал.

«А был ли мальчик»?

Эксперт в области IT, разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер считает, что сторонникам теории о «нейросетевом происхождении» Болгар нужно просто смириться с тем, что Дуров когда-то сделал такой выбор.

— Есть инструменты, которые специалисты используют для определения нейросетей. Более того, эти фотографии смотрели и профессионалы в графике, и дизайнеры. Да, действительно это реальные фотографии и видео, — считает эксперт.

То, что Болгар долго молчала и не «отсвечивала» в Сети, он объясняет тем, что в ее жизни все было «хорошо и гладко». У женщины просто не было причин заявлять о себе.

— К тому же, судя по тому, как Дуров живет и действует, это был один из принципов, которых он наверняка просил придерживаться, — предположил Геллер.

Специалист по кибербезопасности и даркнету Алексей Лукацкий добавил, что видео и фотографии Дурова с детьми и Болгар выглядят вполне естественно. К тому же сам основатель Telegram не опровергает существование женщины.

— Он не заявляет о том, что это фейковая личность. И он находится на свободе. Уже одно это говорит о том, что, скорее всего, такой человек, как Ирина Болгар, существует, — указал собеседник «ВМ».

Конечно, простому обывателю было бы сложно проверить, настоящая ли эта женщина, отметил эксперт. Но на более глубоком уровне доступа к данным можно проверить, существует ли человек.