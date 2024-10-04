Названа причина распада СССР

Одной из причин распада СССР стал кризис официального, консолидирующего исторического нарратива. Об этом в своей статье в журнале «Воронцово поле» заявил доктор исторических наук Виталий Тихонов из института российской истории РАН.

Он указал, что приход к власти Михаила Горбачева к власти и запуск перестройки в качестве проекта радикального обновления советской системы потребовали возрождения революционного романтизма как мобилизующего фактора. Ключевой вехой в этом стала Октябрьская революция.

«Она стала элементом пропаганды перестройки. Но обращение к символике Октября запустило и ряд процессов, ставших потенциальными разрушителями системы», — отметил Тихонов.

В первую очередь они проявились в расколе партийной элиты на «консерваторов» и «демократов», заставив последних апеллировать к массам в стремлении привлечь их на свою сторону и дать больше свободы слова. Во-вторых, революционная риторика неизбежно радикализировала общество, особенно молодежь.

«В данном случае мы сталкиваемся с ситуацией, когда система исторических мифов перестала работать на сохранение существующего порядка, разрушая его изнутри», — добавил историк.

По его словам, в такой ситуации революция потеряла свое ценностное значение и превратилась из величайшего исторического прорыва в трагедию, погубившую страну.

«В этом заключалась и одна из причин краха Советского Союза. Политическая легитимность, основанная на мифе об Октябре, оказалась поставлена под сомнение, а коммунистическая идентичность, являвшаяся стрежнем советского общества, для многих перестала быть привлекательной. При этом проект "перестройка", потеряв опору в прошлом, не обрел ее и в современности: вместо успехов реформ люди видели пустые полки и очереди», — уверен Тихонов.

Он подчеркнул, что в дальнейшем миф о революции продолжил жить, но теперь он стал мифом о национальных революциях, а главным врагом в них оказался союзный центр.