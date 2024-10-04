В Таджикистане обеспокоились ситуацией с мигрантами в России

В Таджикистане обеспокоены ситуацией с мигрантами в России. Об этом заявил премьер-министр страны Кохир Расулзода на встрече с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным. Lenta.ru

«Увеличиваются факты запрета на въезд и депортации с расплывчатой формулировкой «обеспечение безопасности», — сказал он. При этом Расулзода отметил, что со стороны российских работодателей, запрос на привлечение иностранной рабочей силы в это время растет. Газета.Ru

Хуснуллин прокомментировал ситуацию. Он объяснил, что введение строгих правил объясняется необходимостью контроля въезжающих граждан. Также он добавлял, что нелегальной миграции в РФ больше не будет. ФедералПресс