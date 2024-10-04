В Госдуме призвали проверить маркетплейсы на опасные БАДы для похудения

Депутат Госдумы Ирина Филатова обратилась в МВД с просьбой проверить маркетплейсы на продажу БАДов для похудения, которые могут быть опасны для здоровья. В разговоре с NEWS.ru она отметила, что до этого к ней обратились представители Ассоциации организаций экспертизы качества лекарственных препаратов, которые обнаружили в составе таких добавок сильнодействующие и ядовитые вещества.

Парламентарий подчеркнула, что опасные вещества были найдены в каждом образце, хотя продажа даже одной такой упаковки должна приводить к возбуждению уголовного дела. Несмотря на это, добавила она, продавцов массово не привлекают к ответственности.

Никакого массового привлечения к ответственности: ни продавцов, ни сотрудников маркетплейсов, допускающих размещение такого товара на электронную витрину, — пояснила она.

По мнению Филатовой, ситуация стала следствием недостаточного контроля со стороны маркетплейсов на этапе модерации карточек товаров, а действующая нормативно-правовая база стала привлекательной для недобросовестных участников рынка. В завершение собеседница NEWS.ru заявила, что необходимо выстроить четкие и понятные барьеры, препятствующие проникновению на онлайн-площадки контрафактных товаров.

Ранее врач-терапевт Зумруд Омарова предупредила, что из-за БАДов, которые продаются на многих маркетплейсах, могут появиться проблемы с ЖКТ. При этом она подчеркнула, что неоригинальные БАДы не оказывают никакого положительного эффекта на организм.