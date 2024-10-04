Психотерапевт объяснила интерес детей к субкультуре квадроберов

Психотерапевт Лариса Никитина в разговоре с Рамблером объяснила интерес детей к субкультуре квадроберов, отметив, что это увлечение не представляет угрозы для психического здоровья ребенка.

Вспомните, во что только мы ни играли в детстве – мы и мяукали, как кошки, и лаяли, как собаки, бегали на четвереньках и так далее. Через это проходят все дети. Квадробинг немного выходит за данные рамки, но у нас и игр раньше было меньше, чем у нынешних детей. Так что сейчас дети развлекаются, как могут. С врачебной, с психотерапевтической точки зрения квадробинг не опасен для ребенка, пробовать что-то новое — это нормально для детей. Он не оказывает влияния на их психическое развитие, если, конечно, не все это не выходит за определенные рамки, если ребенок не превращается в «Маугли», не переселяется в собачью будку и так далее. Если ребенок пару часов в день играет, как он хочет, - ради бога. Кроме того, когда дети бегают на четвереньках, это хорошо отражается на их общей физической подготовке. Попробуйте так побегать – работать будут все группы мышц, будет развиваться координация. Лариса Никитина Системный семейный психотерапевт и сексолог

Многие родители сами подталкивают своих детей к подражанию животным, отметила психотерапевт.

«Когда маленькие дети только начинают разговаривать, родители их спрашивают: «Как говорит корова, как говорит лошадка?». И они очень радуются, когда их ребенок в ответ хорошо пародирует голоса животных», - сказала она.

Часто квадроберами становятся дети, у которых в семье нет домашних животных, добавила собеседница.

«У многих детей есть потребность в общении с животными, но когда они просят родителей завести собачку, кошечку или хомячка, то эти просьбы по разным причинам часто пресекаются - кому-то сделать это не позволяют жилищные условия, кто-то не хочет брать на себя дополнительную ответственность, у кого-то есть аллергия, кто-то просто не любит животных. Но в результате ребенок живет не в очень гармоничной среде, потому что ему не о ком заботиться», - рассказала эксперт.

Никитина подчеркнула, что такие увлечения, как квадробинг, временные, и они зачастую проходят при достижении ребенком определенного возраста, когда у него появляются новые интересы.

Ранее в Госдуме предложили ввести контроль для родителей детей-квадроберов.