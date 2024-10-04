Назван процент доверяющих Путину россиян

Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину составляет 77,2%, показал опрос ВЦИОМ. При этом хорошей работу главы государства назвали 79% респондентов. Премьер-министру Михаилу Мишустину доверяют 60,1% россиян, а положительно его работу оценивают 51,3% участников опроса. Работу правительства России одобрили 48,8% граждан.

Более 77% россиян доверяют президенту страны Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Всероссийским центом изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным опроса, о доверии главе государства заявили 77,2% опрошенных. Премьер-министру Михаилу Мишустину доверяют 60,1%, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову — 32,3%, руководителю «Справедливой России» Сергею Миронову — 25,8%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому — 18,3%, а главе «Новых людей» Алексею Нечаеву — 7,3%.

Показатель одобрения деятельности президента с 23 по 29 сентября составил 73,6%. Положительно работу Михаила Мишустина за тот же период оценили 51,3% участников опроса, а работу Правительства России — 48,8%.

Уровень поддержки партии «Единая Россия» вырос на 1,4 п. п. за неделю и составил 36,5%, ЛДПР — 10,1%, КПРФ — 10%, «Новые люди» — 6,2% и «Справедливая Россия — За правду» — 4%.

В исследовании участвовали 1600 совершеннолетних россиян. Их мнение опрашивалось путём телефонного интервьюирования.

Похожие показатели приводит фонд «Общественное мнение». По данным опроса за 27—29 сентября, уровень доверия россиян Путину увеличился на 1 п. п. и составляет 77%. При этом 79% респондентов положительно оценивают его работу, что также на 1 п. п. больше, чем неделей ранее.

Положительно оценили работу правительства 52% опрошенных, работу премьера Мишустина — 57%.

Комментируя во время сегодняшнего брифинга эти результаты и отвечая на вопрос о том, сколько времени Путин посвящает гражданским делам как президент, а сколько — военным как главнокомандующий, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что разделить эти вопросы просто невозможно. Он отметил, что множество проблем тесно взаимосвязаны, добавив, что российский лидер «работает комплексно».

Ранее в июле пресс-секретарь президента России заявлял о высоком уровне поддержки Путина со стороны граждан. По его словам, высокий рейтинг главы государства сохраняется — и это прежде всего обусловлено ежедневной тяжёлой работой, которой занимается российский лидер.

«В первую очередь это связано с той работой, которую каждый день ведёт президент — ежедневная, тяжёлая, ответственная работа», — отметил представитель Кремля.

При этом пресс-секретарь президента отказался «объяснять контраст» высокой поддержки Владимира Путина с низкими рейтингами западных политиков.

Напомним, 5 июля из данных ВЦИОМ стало известно, что уровень доверия к главе государства составил 80,9%. Показатель одобрения его деятельности при этом составил 78,4%.

Ранее в том же месяце в Кремле заявили, что высокие рейтинги Владимира Путина никак не влияют на его деятельность — он работает без оглядки на высокие показатели. «Да, вы правильно абсолютно понимаете. В этом плане ничего не изменилось», — подтвердил Песков, отвечая на вопрос журналистов.

В марте этого года Владимира Путина переизбрали президентом России в пятый раз. Выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов. Согласно официальным данным ЦИК, за него проголосовали более 76 млн избирателей.

По словам председателя ЦИК России Эллы Памфиловой, число избирателей с «очень твёрдой гражданской позицией» выросло на 20 млн по сравнению с выборами 2018 года. «Тогда в абсолютном выражении за Владимира Владимировича Путина на выборах в 2018 году проголосовали 56 426 399. Многие, кто его поддерживали, просто не ходили на выборы», — пояснила Памфилова.