Умерла художница «Дюймовочки» и мультфильмов о Простоквашино

Художник-мультипликатор, одна из создателей мультфильмов о Простоквашино Марина Восканьянц скончалась на 91-м году жизни. Об этом сообщает РБК.

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Восканьянц работала на студии «Союзмультфильм» в 1959-1991 годах, после этого она продолжала сотрудничать со студией и преподавала во ВГИКе. Художница работала над созданием многих известных мультфильмов, в их числе - «В стране невыученных уроков» «Дюймовочка», «Бременские музыканты», «Трое из Простоквашино», «Тайна третьей планеты», «Жил-был пес», «Волшебное кольцо», «Три толстяка», «Сказка о царе Салтане».

Шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков рассказал, что Восканьянц специализировалась на танцевальных сценах. Ее «визиткой» стал танец Маши с метлой вокруг елки в «Щелкунчике» (1973).

В конце 2023 года в возрасте 83 лет умерла художница мультфильмов «Винни-Пух», «Котенок по имени Гав», «Дед Мороз и лето», «Каникулы в Простоквашино», «Жил-был пес» Наталья Богомолова. Богомолова продолжала работать до 2015 года.