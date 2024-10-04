Названа причина, по которой Блиновский не поедет в зону СВО

Муж «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексей Блиновский не вернется в зону проведения спецоперации до тех пор, пока участвует в оперативных мероприятиях по уголовному делу в отношении экс-адвоката Эльмана Пашаева. Об этом рассказала RT адвокат бизнесмена Наталия Сальникова.

Весной 2023 года Блиновская, получившая известность благодаря «марафонам желаний», стала фигуранткой дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. Следователи предъявили ей и ее мужу Алексею Блиновскому обвинения в легализации 706 из 906 млн рублей сокрытых налогов.

17 сентября Следственный комитет России сообщил о задержании Эльмана Пашаева. По версии следователей, он сумел убедить Алексея Блиновского в том, что сможет освободить его и его жену от уголовной ответственности. Для решения вопроса Блиновский передал ему не менее 18,5 миллионов рублей и 300 тысяч долларов. Пашаему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Сейчас Алексей Блиновский, подписавший ранее контракт с Минобороны России, находится в Москве, заявила адвокат Наталия Сальникова.

«Его привлекают к оперативным мероприятиям. Пока Алексей нужен органам предварительного следствия, он останется [в Москве]. Если он не будет нужен следствию, то его ничего здесь не держит», - пояснила она.

Адвокат уточнила, что сейчас у Блиновского нет конкретного статуса в деле о мошенничестве, но в течение нескольких месяцев он может быть признан потерпевшим. При этом защитница обратила внимание на то, что проведенная проверка показала законность заключения Блиновским контракта с Минобороны.

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Наталия Сальникова также опровергла информацию о том, что во время службы весны этого года Блиновский был ранен и проходил лечение в госпитале.