Добрынина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Композитора Вячеслава Добрынина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Музыканта проводили в последний путь аплодисментами.
Проститься с композитором пришли народные артисты РСФСР Лев Лещенко и Владимир Винокур и певец Александр Маршал. Венки прислали в том числе президент России Владимир Путин и певица Алла Пугачёва.
О смерти Добрынина стало известно 1 октября.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Добрынина.