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Добрынина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Композитора Вячеслава Добрынина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Музыканта проводили в последний путь аплодисментами.

Добрынина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
© РИА Новости

Проститься с композитором пришли народные артисты РСФСР Лев Лещенко и Владимир Винокур и певец Александр Маршал. Венки прислали в том числе президент России Владимир Путин и певица Алла Пугачёва.

О смерти Добрынина стало известно 1 октября.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Добрынина.

Общество
Вячеслав Добрынин
Владимир Путин