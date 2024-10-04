Композитора Вячеслава Добрынина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Музыканта проводили в последний путь аплодисментами.

Проститься с композитором пришли народные артисты РСФСР Лев Лещенко и Владимир Винокур и певец Александр Маршал. Венки прислали в том числе президент России Владимир Путин и певица Алла Пугачёва.

О смерти Добрынина стало известно 1 октября.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Добрынина.