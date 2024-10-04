В России заявили о конце нелегальной миграции

Нелегальной миграции в России больше не будет. Об этом в пятницу, 4 октября, объявил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

Он объяснил, что работа с трудовыми ресурсами будет продолжаться, поскольку они нужны стране. Но это будет, по его словам, абсолютно легально. Со своей стороны премьер-министр правительства Таджикистана Кохир Расулзода заявил, необходимо принимать такие решения, которые будут способствовать «укреплению взаимопонимания между дружественными народами и приносить пользу экономикам», передает РИА Новости.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил депутатов бороться с вовлечением пенсионерок в незаконные схемы заключения фиктивных браков с мигрантами. Поводом для этого стал рассказ депутата ГД Елены Драпеко о садовнике, желающем жениться в России при наличии детей в Таджикистане.

26 сентября депутаты ГД одобрили поправку об увеличении до трех лет минимального срока брака с гражданином РФ для получения РВП в упрощенном порядке.

Володин 11 сентября сообщил, что в ГД ведется подготовка законодательных инициатив, главной целью которых является регулирование вопросов миграционной политики, в том числе — запрет для мигрантов привозить их семьи в страну. До этого в Совете по правам человека при президенте России поддержали идею о запрете.