Збруев отреагировал на слухи о своей госпитализации

Актер Александр Збруев, известный по ролям в таких культовых советских картинах, как «Большая перемена» и «Ты у меня одна», отреагировал на слухи о своей госпитализации. Его цитирует «Абзац».

Артист опроверг распространившуюся в СМИ информацию.

«Все в порядке, не волнуйтесь, это фейк. Я дома», — сказал он.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил о том, что Александра Збруева госпитализировали с приступами удушья. Уточнялось, что артист находится в больнице имени Боткина.