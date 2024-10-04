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Звезда «Большой перемены» отреагировал на слухи о своей госпитализации

Актер Александр Збруев, известный по ролям в таких культовых советских картинах, как «Большая перемена» и «Ты у меня одна», отреагировал на слухи о своей госпитализации. Его цитирует «Абзац».

Збруев отреагировал на слухи о своей госпитализации
© globallookpress.com

Артист опроверг распространившуюся в СМИ информацию.

«Все в порядке, не волнуйтесь, это фейк. Я дома», — сказал он.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил о том, что Александра Збруева госпитализировали с приступами удушья. Уточнялось, что артист находится в больнице имени Боткина.

Общество
Александр Збруев