Профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского Центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов в разговоре с Рамблером оценил угрозу вспышки вируса Марбург в России, а также рассказал о течении болезни у зараженных.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала низким риск распространения Марбургской лихорадки на глобальном уровне, сообщал ТАСС. В то же время ВОЗ оценивает риск как очень высокий для Руанды, где зафиксирована вспышка болезни, и как высокий на региональном уровне. Сейчас организация не рекомендует вводить какие-либо ограничения на поездки в Руанду и торговлю с ней. На данный момент, в африканской стране выявлены 26 случаев заражения лихорадкой, в том числе восемь с летальным исходом. При этом более чем в 70% из этих случаев речь идет о заболевании работников здравоохранения из двух медучреждений.

Течение болезни при Марбурге классическое для вирусных заболеваний – это резкий переход из инкубационного периода в острую фазу с резким повышением температуры, а дальше – лихорадочное состояние, мышечные боли, диарея, рвота. Затем возможны два варианта – либо тотальное поражение органов (полиорганная недостаточность), в результате чего человек погибает, либо сильные коагуляционные нарушения, которые, как правило, тоже приводят к летальным исходам. Только они сопровождаются обильными кровотечениями у человека, геморрагиями, массивным тромбозом в организме. Эти сценарии течения заболевания делятся примерно поровну. Также можно отметить, что где-то 30 лет назад вирус Марбург считался одним из самых перспективных агентов для биологического оружия. Многие с ним работали, в том числе, пытаясь создать эффективную вакцину против него, но на тот момент сделать этого полноценно не удалось – вакцина была малоэффективной. В настоящее время аттестованной вакцины против Марбурга все еще нет, поскольку на нее не было коммерческого спроса. Но, полагаю, сделать ее можно достаточно быстро. Александр Чепурнов Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии, доктор биологических наук

Специалист добавил, что для вируса Марбург характерно его внутрибольничное распространение.

«Когда человек попадает в больницу, при первых признаках заболевания разделить различные лихорадочные состояния вирусного происхождения достаточно сложно. А когда у пациента появляются геморрагии, то к этому моменту врачебный и медсестринский персонал зачастую уже бывает заражен, поскольку он близко контактирует с больными, с их кровью или рвотными массами», - отметил он.

Отвечая на вопрос о рисках распространения вируса в мире и его попадания в Россию, эксперт подчеркнул, что Марбург относится к тому же семейству, что и вирус Эбола, поэтому исходящие от них угрозы сопоставимы.

«О способности вспышки вируса Марбург перерасти в эпидемию мы можем судить по истории с вирусом Эбола. Вспышка вируса Эбола в 2014 году разрослась до 20 тыс. зараженных, из которых погибло 10 тыс. А Эбола и Марбург – это близкородственные виды вирусов, которые разделились на две составляющие части примерно 2 тыс. лет назад… Но тогда в Россию ничего не прорвалось, а то, что прорвалось в Европу и в США, удалось купировать без распространения. И сделать это не очень сложно, поскольку вирус, как правило, передается с выделениями человека. Речь идет о крови, о рвотных массах, экскрементах. Поэтому если контактировать с больным человеком в специальной одежде – в перчатках, в масках, в противочумных халатах, то такой защиты будет достаточно. При этом стоит отметить, что эту одежду еще надо правильно снимать. По счастью, Марбург не передается воздушно-капельным путем – таких случаев описано не было. Поэтому в странах с развитой системой здравоохранения и санитарного надзора его относительно просто купировать в случае завоза. В связи с этим я не ожидаю сильного распространения вируса Марбург. Но его завоза в Россию исключать нельзя – у нас все-таки тесные связи с Африкой», - заключил Чепурнов.

Попова высказалась о распространении в РФ лихорадки Марбург

Ранее эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что российским специалистам необходимо готовиться к возможным завозным случаям лихорадки Марбург.