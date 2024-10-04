Стало известно, почему Шуфутинский не посетил похороны Добрынина

Певец Михаил Шуфутинский, близкий друг композитора Вячеслава Добрынина, не смог приехать на похороны артиста. Музыкант заболел и сейчас находится в Ессентуках. Об этом в пятницу, 4 октября, сообщил Telegram-канал Mash.

Его помощница подтвердила, что Шуфутинский не смог посетить церемонию, передает Telegram-канал.

Первым доставленным венком на похоронах композитора Вячеслава Добрынина стал венок от певицы Аллы Пугачевой. На лентах венка было написано «Навсегда в моей душе. Алла Пугачева».

Стало известно, рядом с кем похоронят Добрынина

Стало известно, что Вячеслава Добрынина похоронят на Троекуровском кладбище рядом с модельером Вячеславом Зайцевым, оперным певцом Владиславом Верестниковым и актерами Геннадием Юхтиным и Борисом Клюевым.