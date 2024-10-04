Попова высказалась о распространении в РФ лихорадки Марбург

Распространение лихорадки Марбург на территории РФ не произойдет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. ТАСС

«Распространение в Российской Федерации гарантированно не произойдет», — сказала Попова. RT на русском

Лихорадка, вызываемая вирусом Марбург, передается человеку от летучих мышей, ее последующее распространение происходит при прямом контакте с инфицированными. Симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные и суставные боли, усталость, потерю аппетита, нарушения ЖКТ или кровотечение. Смертность составляет до 88% в зависимости от штамма вируса и проводимой терапии. Парламентская газета