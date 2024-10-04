Александра Збруева экстренно госпитализировали

Народный артист РСФСР, актер театра «Ленком Марка Захарова» Александр Збруев был вынужден обратиться к врачам из-за приступа удушья. Об этом пишет «Московский комсомолец».

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По данным источников издания, 86-летнему Александру Збруеву стало плохо около 9 часов утра в его квартире на Малой Бронной улице.

«Актер театра «Ленком» пожаловался на удушье. Ему вызвали врачей, сейчас артисту оказывают медпомощь», - говорится в статье.

В 2023 году в СМИ появились сообщения, что Збруеву стало плохо дома. Тогда он жаловаться на боли в груди, у него поднялось давление. Родственники вызвали артисту скорую помощь. Врачи, приехавшие на вызов, оказали ему всю необходимую помощь. От госпитализации Збруев отказался.

Позднее народный артист РСФСР, снявшийся в более чем 60 картинах, в том числе «Большая перемена», «Ты у меня одна» и «Батальоны просят огня», заявил, что «чувствует себя нормально».