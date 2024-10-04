Экс-солист «Бутырки» Ждамиров попал в больницу

Бывший солист «Бутырки» Владимир Ждамиров попал в больницу из-за проблем с сердцем. Как сообщает Telegram-канал Shot, он пожаловался на сильные боли в груди.

© соцсети

По информации канала, 66-летний певец обратился в одну из государственных клиник Москвы. Кроме острых болей в области сердца он пожаловался на сильную одышку. Кардиологи обследовали артиста: ему назначили строгую диету, в том числе полностью запретили пить алкоголь. Препараты Ждамиров будет получать по льготному рецепту.

Музыкант выступал в составе группа «Бутырка» 13 лет — с 2001 по 2013 годы. Сейчас он продолжает свою карьеру сольно. Проблемы со здоровьем у него начались осенью 2021 года — тогда его экстренно доставили в одну из больниц в Москве. Сперва в СМИ появилась информация, что шансонье заразился коронавирусом, однако позднее его директор заявила, что в действительности солист перенес инфаркт.