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В Госдуме предложили вернуть налог на бездетность

В России следует вернуть налог на бездетность по аналогии с тем, который действовал во времена СССР, и направить эти деньги на модернизацию детских домов. Такое мнение «Царьграду» высказал депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

Депутат Госдумы поддержал идею о введении налога на бездетность
© РИА Новости

По словам Гурулева, он хотел бы, чтобы был налог на бездетность и эти деньги пошли бы на развитие детей в детских домах, «на их поддержание, на их обучение, на то, чтобы поставить их на ноги».

«Что от мужика в этой жизни остается? Вот тебя завтра вперед ногами понесли, что осталось? Первое - имя, второе - дети. Все остальное вообще никому не интересно», - подчеркнул парламентарий.

Он также заметил, что прекрасно осознает, что его предложение может вызвать волну негатива, но ему «фиолетово». Андрей Гурулев также поддержал и предложение о запрете идеологии чайлдфри.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает штрафы от 100 тыс. рублей до 5 млн рублей за нарушение запрета о пропаганде идеологии чайлдфри. При этом председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что под закон о запрете не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребенка, речь идет именно о пропаганде бездетности.

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