Жена бойца СВО обратилась к ООН с просьбой

Женщина из Ессентуков Юлия Полий, чей супруг находится в плену у украинских военных и подвергается пыткам, записала видеообращение к ООН с просьбой, чтобы мировая общественность призвала к ответу Киев за нарушение правил ведения войны и помогла вернуть мужа домой.

— Прошу ООН и международные правозащитные организации обратить внимание на нарушение правил ведения войны и помочь мне вернуть супруга из плена ВСУ. Со мной связались в Telegram, сказали, что муж находится в плену и для его освобождения я должна поджечь пятигорский военкомат или военную машину. Если не пришлю видео я, то мне пришлют видео с его отрезанной головой. Прошу общественность о помощи, — рассказала она РИА Новости.

До этого женщина сообщила, что среди ночи с неизвестного номера ей позвонил супруг и сообщил, что находится в плену и его жестоко избивают. Через некоторое время опять раздался звонок с того же номера: военные ВСУ предложили ей поджечь военкомат в обмен на жизнь мужа. Полий обратилась в правоохранительные органы.

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