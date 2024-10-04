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Супруга участника СВО из Ессентуков призвала ООН помочь вызволить мужа из плена

Женщина из Ессентуков Юлия Полий, чей супруг находится в плену у украинских военных и подвергается пыткам, записала видеообращение к ООН с просьбой, чтобы мировая общественность призвала к ответу Киев за нарушение правил ведения войны и помогла вернуть мужа домой.

Жена бойца СВО обратилась к ООН с просьбой
© ТАСС
— Прошу ООН и международные правозащитные организации обратить внимание на нарушение правил ведения войны и помочь мне вернуть супруга из плена ВСУ. Со мной связались в Telegram, сказали, что муж находится в плену и для его освобождения я должна поджечь пятигорский военкомат или военную машину. Если не пришлю видео я, то мне пришлют видео с его отрезанной головой. Прошу общественность о помощи, — рассказала она РИА Новости.

До этого женщина сообщила, что среди ночи с неизвестного номера ей позвонил супруг и сообщил, что находится в плену и его жестоко избивают. Через некоторое время опять раздался звонок с того же номера: военные ВСУ предложили ей поджечь военкомат в обмен на жизнь мужа. Полий обратилась в правоохранительные органы.

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Пленный военный медик 59-й бригады ВСУ Игорь Мацак рассказал о спасении российскими солдатами, которых он просил его добить. В начале мая этого года во время штурма позиций украинской армии между Водяным и Нетайлово его ранили, у него было перебито бедро. Боец почти 30 часов ждал эвакуации от своих сослуживцев, но жизнь ему спасла штурмовая группа ВС России, зашедшая на подавленные позиции.

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