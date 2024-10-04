Ветеринар назвала «тревожные звоночки» в поведении питомцев

Поведение у питомцев может меняться из-за проблем с физическим или психическим здоровьем, при этом владельцы не всегда уделяют этим тревожным звоночкам должного внимания, рассказала ветеринарный врач-терапевт Vetcity Clinic Наталья Грезина. Признаки, которые говорят о нездоровье питомца и необходимости обратиться в ветеринарную клинику, она назвала в беседе с «Лентой.ру».

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В первую очередь врач упомянула снижение активности. Бить тревогу стоит, если питомец быстро утомляется и плохо переносит физические нагрузки, появляется немотивированный отказ от подвижных игр, вялость и общая слабость.

Такое поведение может быть следствием ортопедических заболеваний, болевого синдрома, кардиологических, эндокринологических проблем и целого ряд других нарушений в организме Наталья Грезина ветеринар

Еще одно тревожное проявление — снижение аппетита, отказ от привычной еды. По словам ветеринара, это может сигнализировать не только о проблемах с ЖКТ, но с зубами или деснами. Питомцу может быть элементарно больно есть.

Насторожить должна и попытка питомца изолироваться, предупредила врач. Если животное начинает избегать контакта, прячется в укромное место, агрессирует в ответ на привычные прикосновения человека, это может быть связано с болевым синдромом. Он развивается как при известных ортопедических нарушениях, например, повреждении суставов, разрыве связок, грыже позвоночника, так и при любом другом патологическом процессе в организме, добавила собеседница «Ленты.ру».

Не стоит игнорировать у питомцев излишнее вылизывание частей тела и самоповреждение, например, жевание хвоста. Это может быть признаком того же болевого синдрома или психических нарушений. Во втором случае на помощь приходят такие специалисты, как зоопсихологи Наталья Грезина ветеринар

Если кошка или собака начала натыкаться на предметы мебели, это может говорить о проблемах со зрением, поделилась Грезина. А дезориентация в пространстве, нарушение координации движений, обмороки, игнорирование окликов по имени, по ее словам, говорит о поражении центральной нервной системы.

Врач также обратила внимание на то, что поедание инородных предметов у взрослых питомцев может быть следствием хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. «Таким образом собаки могут пытаться вызвать рвоту и самостоятельно очистить организм, ожидая, что это им поможет избавиться от боли», — пояснила она.

К поведению, которое должно настораживать и может быть поводом для визита к врачу, Грезина также отнесла частое мяуканье и вокализацию без причины, беспокойный сон и в целом поведение, повышенную жажду, тревожность и необоснованный страх.

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