Россияне назвали самых любимых учителей в школе

Аналитики сервиса SuperJob в преддверии Дня учителя провели исследование и выяснили, что любимыми школьными учителями россияне чаще всего называют преподавателей русского языка и литературы (15%). Результаты опроса есть в распоряжении RT.

© РИА Новости

Отмечается, что на втором месте — математика (14%), а на третьем — история (11%).

«9% опрошенных любимым педагогом считают учителя начальных классов. По 6% респондентов рассказали, что их любимый учитель вёл уроки иностранного языка или биологии. У 5% сложились добрые отношения с учителями географии или физики. У 4% любимый учитель преподавал информатику, у 3% — химию, ещё у 3% — физическую культуру», — подчёркивается в исследовании.

Отмечается, что по 1% опрошенных назвали любимыми учителей ОБЖ, музыки или рисования.

Кроме того, эксперты рассказали, что шесть из десяти россиян (58%) положительно оценивают своё отношение ко Дню учителя: 28% относятся к нему с любовью, 30% отмечают, что он им нравится.

«Четверо из десяти россиян назвали своё отношение нейтральным, и только 1% откровенно ненавидят этот день», — заключили в сервисе.

Всего в исследовании приняли участие 1,6 тыс. респондентов.

Ранее аналитики провели опрос и выяснили, какие ассоциации у россиян связаны со школьными годами.