Весивший 17 килограммов кот Крошик начал ходить

Пермский кот Крошик, весивший 17 килограммов, начал ходить. Об этом сообщили представители приюта.

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Они отметили, что уже месяц кот находится на специальном корме и диете. За это время он смог скинуть два килограмма. На следующем этапе представители приюта намерены перевести его на дробное кормление, для чего приобрели ему умную кормушку, которая будет по времени выдавать коту небольшую порцию корма.

«Крошик стал ходить чуть более уверенно!» — сообщили представители приюта.

Напомним, что Крошик был найден волонтерами в конце августа в подвале больницы в Перми. На тот момент он весил 17 килограммов и не мог нормально передвигаться, поэтому почти все время лежал. Кота отправили в реабилитационный центр, где его систематически взвешивают на специальных весах.