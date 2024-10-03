Похититель кенгурят пытался приворожить работницу церкви

Похититель кенгурят — 31-летний Иван Некрасов — пытался приворожить работницу церкви, где он жил с 12 лет. Об этом сообщает SHOT.

Речь идет о церкви в селе Тарногский Городок в Вологодской области. Некрасов с 12 лет проживал в доме при ней. В 2009 году он сам пришел в церковь и попросил настоятеля покрестить его и взять в помощники, поскольку ему негде жить. При этом, по словам настоятеля, за время своего проживания в доме он постоянно что-то крал, сжег чужой мотоцикл, а как-то даже принес несколько обезьян. Затем Некрасову приглянулась работница церкви, которая была значительно старше него, и он начал выслеживать ее, но получил жесткий отказ.

После этого мужчина решил переключить свое внимание на другую работницу церкви, но она также не отвечала ему взаимностью. В один из дней он и вовсе без разрешения вошел в ее дом, а когда она стала просить его уйти, он распылил на нее перцовку. Из-за этого инцидента Некрасова выгнали из церковного дома, однако он решил на этом не останавливаться и обратился к магу, чтобы приворожить даму сердца, но ничего не вышло.

Также известно, что мужчина в какой-то момент где-то нашел крокодила и пытался переехать с ним жить в Сочи. Но и тут у ничего не получилось.