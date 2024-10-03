Директор «Ленкома» Марк Варшавер экстренно госпитализирован

Директор «Ленкома Марка Захарова» Марк Варшавер экстренно госпитализирован в одну из столичных клиник, пишет Telegram-канал «112».

По данным канала, врачи диагностировали у театрального деятеля пневмонию. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Варшавер уточнил, что «слегка простыл под кондиционером, а потом стало хуже».

Ранее мэтр был госпитализирован с диагнозом «бронхит» в феврале этого года. После обследования в клинике он вернулся домой и через несколько дней приступил к работе в театре.