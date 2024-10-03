В Ленобласти умер один из старейших леопардов

Один из старейших леопардов, самец по кличке Герд умер в хосписе для диких кошек "Дом тигра" в Ленинградской области в возрасте 20 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале хосписа.

"Герда сегодня не стало. <…> Я рад, что мы с вами подарили и осуществили нашу мечту, дав 20-летнему коту свой кусок леса на старости лет. Он неумело лазал по деревьям и падал с них, как будто он не леопард, а панда. Грелся в тепле, вкусно ел, общался с другими котами, он просто жил и радовал нас всех", - говорится в сообщении.

Несколько дней назад хоспис сообщал, что животное слабеет. В ветклинике ему диагностировали почечную недостаточность. В дикой природе леопарды живут приблизительно до 12 лет, в неволе - до 21 года.