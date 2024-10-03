Умер ученый, академик Российской академии наук Александр Бугаев

Ученый, создатель высокочувствительных детекторов акустических и магнитостатических волн, академик Российской академии наук (РАН) Александр Бугаев ушел из жизни в возрасте 77 лет, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Академии наук.

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Почти вся трудовая деятельность академика была связана с Московским физико-техническим институтом (МФТИ).

"Александр Степанович Бугаев был выдающимся специалистом в области физики конденсированного состояния, а также информационных технологий и коммуникационных систем", – говорится в соболезновании от имени президента РАН Геннадия Красникова.

Так, на основе работ ученого были созданы многие приборы нового типа. В том числе высокочувствительные детекторы акустических и магнитостатических волн, СВЧ-резонаторы, генераторы и модуляторы, а также расширители и ограничители динамического диапазона.

Также Бугаев внес огромный вклад в разработку и производство молекулярно-электронных датчиков движения, добавил Красников.