В российском поселке устроили похороны моста

В поселке Усть-Кинельском Самарской области местные жители устроили похороны мосту, закрытому на ремонт. Они установили на поломанной конструкции деревянный крест, сообщает «Подъем».

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Таким образом жители поселка отреагировали на то, что мост закрыт на ремонт на протяжении двух лет. Из-за отсутствия переправы им приходится делать крюк в полтора километра, чтобы добраться до объектов инфраструктуры.

При этом глава Усть-Кинельского территориального управления администрации городского округа Кинель Сергей Козлов заявил, что ремонт моста не планируется в ближайшее время из-за других важных проектов. По его словам, крест установили хулиганы. К настоящему моменту конструкцию уже убрали.

Козлов добавил, что отсутствие моста не критично. «Нет большой проблемы. Уже люди даже привыкли к этому. Конечно, создало неудобство — полтора километра крюк, но на машине это ни о чем. Поэтому великой проблемы нет, но неудобство, конечно, есть», — объяснил чиновник.

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