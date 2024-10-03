Литовские пограничники заставили стереть букву Z с российского поезда

Пограничники Литвы заставили бригаду транзитного пассажирского калининградского поезда убрать с состава символы российской армии и надпись о принадлежности Вильнюса. Об этом сообщила Служба охраны государственной границы при МВД Литвы.

Согласно сообщению, это произошло на пограничной с Белоруссией станции Кена, куда прибыл поезд сообщением Москва - Калининград. Пограничники потребовали стереть с одного из вагонов латинскую букву Z, которую в Литве считают одним из символов российской армии, а также надпись: "Вильнюс - русский город".