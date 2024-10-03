В России оценили идею об уголовном наказании для родителей квадроберов
Уголовная ответственность к родителям детей-квадроберов является крайней и радикальной мерой. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина в Челябинске на встрече с молодежью, отвечая на вопрос о субкультуре квадроберов, ее слова передает РИА Новости.
Мизулина отметила, что для контроля ситуации с этой субкультурой государство пока ничего не сделало, однако подчеркнула, что плохо относится к «репрессивным мерам».
«Считаю, что изъятие ребенка и, уж тем более, уголовная ответственность – это очень крайние и радикальные меры, к которым нужно подходить осторожно», — сказала Мизулина.
В Госдуме предложили ввести ответственность для родителей детей-квадроберов
Депутат Госдумы Сергей Колунов направил обращение в аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребёнка с предложением разработать меры ответственности для родителей детей-квадроберов.
По его словам, соответствующие меры будут включать привлечение к административной и уголовной ответственности, а также лишение родительских прав.
«Прошу вас оказать содействие в запрете движения «квадробинг» и разработке мер ответственности по данному вопросу...», — цитирует Колунова РИА Новости.
«Хватит пугать»: Останина назвала радикальной идею наказывать родителей квадроберов
Не стоит увлекаться репрессивными мерами и пугать людей, заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, комментируя инициативу депутата Сергея Колунова.
«Мне кажется, рано наказывать родителей. Давайте вначале им разъясним, чем это чревато. У нас пока не получила широкого распространения эта агрессивная субкультура. Давайте не будем торопиться, у нас своя культура», — сказала Останина в беседе с «Газетой.Ru». По ее словам, прежде, чем вводить уголовные или административные наказания, важно доказать, что движение имеет широкое распространение. Однако на данный момент нет статистики, которая бы подтверждала, что дети массово увлекаются квадробингом.
«Добровольная деградация»: Пушков поддержал идею наказания для родителей квадроберов
Алексей Пушков, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике, прокомментировал инициативу о введении в России наказания для родителей детей, увлекающихся квадробингом. По его словам, государство не должно способствовать добровольной деградации личности.
— Государство не должно поощрять добровольную деградацию и утрату личности. Это сказывается на состоянии всего общества. Люди-кошки, люди-собаки и прочая живность такого рода пусть по Сан-Франциско и Нью-Йорку гуляет. Без нас, — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Волынец о квадроберах: Лишение родительских прав – это все-таки избыточная мера
Родители должны нести ответственность за разрушительные увлечения своих детей, это касается и родителей детей-квадроберов, такое мнение выразила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.
Она также призвала расширить зону ответственности, добавив сюда «фурри и все другие субкультуры, которые расчеловечивают людей».
«Лишение родительских прав – это все-таки избыточная мера. Но административная ответственность – да. У нас даже не нужно увеличивать количество статей, есть статья 5.35 о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, которая подразумевает штраф. Ее нужно расширить, добавить увлечение ребенка этим деструктивным движением. Еще, конечно, нужны разъяснительные беседы с родителями, в школе, на всех других площадках. Многие родители не понимают опасности происходящего. Они не понимают, что это связано с ЛГБТ *, что это одно из любимых направлений педофилов», - рассказала она.
По ее словам, многие дети тоже не понимают сути происходящего, а есть случаи, когда требуется психологическая и даже психиатрическая помощь.
«Иногда ребенок просто уходит от действительности. Статистика показывает, что такие дети стали либо жертвой травли, либо у них какие-то проблемы с родителями. Так ребенок привлекает внимание к своим проблемам. Ребенка надо занимать творчеством, спортом во внеурочное время. Квадробика – это не спорт, не акробатика, это наглая ложь. Надо разделять моду и тренд и то, что может нести опасность. Это не просто субкультура, надо переключить внимание ребенка», - рассказала Волынец НСН.
Священник Савченко рассказал об отношении духовенства к квадроберам
Обсуждение квадробинга в России ведется и в христианском обществе. Это движение лучше не демонизировать, а делать акцент на игровой составляющей. В целом отождествление себя с животными для человеческой культуры – не новость, рассказал Священник Храма святителя Петра митрополита Московского Николай Савченко.
Он напомнил, что у многих народов есть похожие черты в культуре – к примеру, североамериканские индейцы берут себе клички зверей, с которыми себя отождествляют. Однако для православия это не является нормой, подчеркнул Савченко.
«В русской христианской культуре действительно не принято давать людям прозвища животных, так же, как и нельзя называть животных именами людей», — пояснил он.
Однако в случае квадробинга важно помнить, что все – только игра, поэтому жесткие меры и наказания против последователей движения не нужны, заключил священник.
Юрист Дергунова: лишение родительских прав – крайняя мера наказания родителей квадроберов
Лишение родительских прав – крайняя мера наказания родителей детей-квадроберов. Изъятие ребенка из семьи применяется только в тех случаях, когда поведение родителей по отношению к ребенку нельзя изменить, рассказала Москве 24 адвокат по семейным делам, кандидат юридических наук Виктория Дергунова.
По ее словам, перечень оснований, за что можно лишить родительских прав, достаточно исчерпывающий. В него входят невыплата алиментов, злоупотребление родительскими обязанностями, жестокое обращение с ребенком, а также психологическое или физическое насилие, покушение на его половую неприкосновенность и отказ забрать ребенка из медицинского учреждения.
Семейный кодекс говорит о том, что родители могут выбирать методы воспитания детей на свое усмотрение. Это частное дело семьи, однако главное, чтобы эти методы воспитания исключали жестокое обращение.
"Если мы сейчас с вами будем говорить о том, что подыгрывание детям в их интересе к квадробингу, например покупка маскарадных костюмов – это основание к тому, чтобы изымать детей из семьи, то, наверное, это в первую очередь не в интересах самих детей", – добавила юрист.
По словам Дергуновой, лишение родительских прав в данном случае должно применяться, если иным образом защитить интересы ребенка невозможно. В большинстве случаев ребенок перерастет это увлечение. Но если родители действуют не в интересах детей, есть другая мера – ограничение родительских прав.
"Когда родители не действуют в интересах детей, их на определенное время ограничивают в правах, дают возможность исправиться и потом возвращают ребенка", – пояснила адвокат.
Психолог объяснила ревностью родителей к питомцам увлечение детей квадроберством
Если взрослые уделяют слишком много внимания домашним животным, у ребёнка может возникнуть желание походить на зверя.
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала клинический психолог, гештальт-терапевт Ирина Смолярчук.
«Мы сталкиваемся со смещёнными ролями в семейной системе, когда, например, мама ассоциирует домашнее животное со своим ребёнком. Мы нередко слышим, когда мама зовёт своё животное: "Ты мой мальчик, ты мой дорогой сыночек, доченька моя написала, сейчас я тебе пеленку поменяю". И это обращение не к ребёнку, а к домашнему питомцу. И тогда у ребёнка возникает внутренний когнитивный диссонанс, ревность, настоящая ревность. Сначала это будет выражено в агрессии, и мы видим, как дети маленькие пытаются это животное обидеть, загнать под стол, навредить этому животному. Потом ребёнок понимает, что это животное занимает существенную роль в жизни матери. Тогда что ему, бедному, остаётся? Здесь нужно принять важность ребёнка и потихонечку перестраивать роли, но, если этот ребёнок мал, до шести лет».
С подростками-квадроберами нужно вести диалог, отметила эксперт.
«Если мы говорим с вами о подростке, который буквально перерос из человеческой роли сына в роль домашнего питомца, с ним стоит говорить. Спросить, чем ему эта роль вкуснее, выгоднее, полезнее. Как правило, дети отвечают: «Мама, ты нашего Рекса любишь больше, ты его водишь по каким-то врачам. Даже когда он два дня не какал, ты заплатила огромные деньги за то, чтобы узнать, почему он не какал, а на самом деле он какал за диваном все эти два дня. Но ты даже не заметила, что у меня фингал под глазом, ты даже не обратила внимание, не спросила, кто мне его поставил».
Психолог Покусаева: мода на квадробинг уйдет, как ушли эмо и готы
Повальное увлечение подростков квадробингом – это временное явление, обусловленное модой. Оно также уйдет в прошлое, как ушли готы и эмо, причем никакого урона психике детей не нанесет, заявила RT детский и семейный психолог Олеся Покусаева.
Дети часто общаются в интернете, где видят квадроберов и воспринимают все это как игру. Такие "фишки" были у каждого поколения – например, в прошлое ушли готы, эмо, металлисты, объяснила психолог.
"Кто сейчас видит эмо? Никто. А тогда все сходили с ума, что они слушают депрессивную музыку. То есть в каждом поколении это было, есть и будет", - отметила Покусаева.
Подростки стремятся быть включенными в сообщество, в группу со схожими интересами, а также склонны повторять друг за другом. Идею наказывать родителей детей-квадроберов специалист назвала странной, подчеркнув, что если бы в СМИ не обсуждали так активно тему этого движения, то интереса у подростков к нему было бы меньше. Это эффект тиражирования, который приводит к тому, что число увлеченных таким необычным хобби растет, заключила Покусаева.