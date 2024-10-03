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Большой театр изменил правила продажи билетов

Большой театр начал продавать только именные билеты по документам, удостоверяющим личность. Об этом сообщается на сайте культурного учреждения.

Большой театр изменил правила продажи билетов
© РИА Новости

В театре отметили, что данная мера была принята с целью предотвращения спекуляций.

«С 1 октября 2024 года в Большом театре осуществляется продажа исключительно именных билетов, приобрести которые можно, предъявив документ, удостоверяющий личность. Персональные данные зрителя будут занесены в билет. При покупке билета на официальном сайте Большого театра зритель самостоятельно указывает свои персональные данные. Именные билеты дают право на посещение театра только при предъявлении документов, удостоверяющих личность», — говорится в тексте.

В случае если данные не будут соответствовать указанным в билете сведениям, зрителя не допустят на спектакль, подчеркнули в театре.

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