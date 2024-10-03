Артемий Лебедев призвал Россию поучиться у США в одном вопросе

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев призвал Россию поучиться у США в одной вопросе. Своим мнением он поделился в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев заявил, что в западных СМИ регулярно обсуждается вопрос, разрешат ли европейские страны и США Украине бить своим оружием вглубь России. По мнению блогера, Вашингтон не допустил бы таких заголовков о потенциальных ударах по территории Соединенных Штатов.

«Хотел бы я, чтобы американцы так про себя почитали: "Дала ли разрешение Россия мексиканцам и канадцам *** [бить] по территории США дальнобойными ракетами или пока только рассуждает на эту тему?"» — поиронизировал он.

Блогер уточнил, что США приняли бы меры в случае, если бы увидели такие заголовки, чему, по мнению дизайнера, России нужно поучиться.

«Россия почему-то пока еще позволяет себя вот так вот обсуждать. Это, конечно, нехорошо», — заявил он.

Ранее Лебедев призвал россиян брать пример с американцев. По его словам, жителям России нужно поучиться у жителей США предприимчивости.