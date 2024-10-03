Коллега Блиновской рассказала о работе у блогера

Первый свидетель по уголовному делу блогера Елены Блиновской не смогла вспомнить даже свою должность в фирме "королевы марафонов".

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Сегодня в Савеловском районном суде Москвы начался допрос свидетелей по уголовному делу Елены Блиновской. Первой выступила бывшая сотрудница фирмы "Данеб" - одной из компаний блогера - Марина Малейко. Она уволилась только год назад, но все равно не смогла вспомнить название своей должности и оклад.

"Выполняла курьерские функции, документов не подписывала", - сказала Марина Малейко, отвечая на вопросы в зале суда.

Напомним, что Елену Блиновскую обвиняют в искусственном дроблении бизнеса для ухода от налогов в особо крупном размере.