Представитель миллиардера Павла Дурова заявил, что основатель Telegram и Ирина Болгар никогда «не были парой». Об этом сообщает The New York Times.

Он отметил, что Болгар «предъявила личные права» на миллионы долларов, которые ей выплачивались в качестве алиментов. По словам представителя, женщина «расточительно тратила» деньги «на предметы роскоши и другие излишества».

«У Дурова много детей, и он поддерживает каждого из них поровну по ставке 10 тысяч долларов (более 900 тысяч рублей) в месяц. Он надеется, что швейцарская система правосудия разрешит этот спор, чтобы средства, незаконно присвоенные Болгар, могли быть использованы по назначению: на поддержку детей», — добавил он.

Сама Болгар отрицает нецелевое использование денег, полученных от Дурова. Вместе с тем бывший сотрудник компании миллиардера заявил, что часто видел их вместе в 2013-2018 годах. По его словам, он видел, как основатель Telegram дарил женщине щедрые подарки.

Напомним, что Болгар подала к Дурову иск из-за того, что он применил физическое насилие к одному из их детей, а также не выплачивал алименты в размере 150 тысяч евро в месяц. Трибунал по защите детей и взрослых в Швейцарии принял решение о лишении основателя Telegram родительских прав. Позднее она заявляла о планах добиваться признания мессенджера их совместно нажитым имуществом.