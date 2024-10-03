Представитель создателя Telegram Павла Дурова заявил, что тот никогда не состоял в отношениях с блогером Ириной Болгар, которая называет себя матерью троих совместных с предпринимателем детей. Об этом в четверг, 3 октября, сообщила газета New York Times.

Кроме того, представитель Дурова подчеркнул, что все слова блогера о каких-либо неприятных инцидентах с участием Дурова не являются правдой. Отмечается, что Болгар все равно тратила на дорогостоящие предметы и услуги деньги, которые Дуров давал на содержание детей, говорится в материале.

В конце сентября блогер выступила с новым заявлением о предпринимателе. Отвечая на вопрос одного из подписчиков в социальных сетях, она сообщила, что воссоединение невозможно.

До этого Болгар опубликовала в своих соцсетях пост с заголовком «Сколько стоит свобода?». В нем она раскрыла свои ежемесячные траты. Она рассказала, что 10 лет имела свободный доступ к семейным активам и тратила около одного миллиона евро в месяц на путешествия, которые оплачивал Дуров.

Также Болгар заявила, что брат предпринимателя Николай Дуров перестал ей отвечать. Она отметила, что связи с Павлом Дуровым у нее также нет.