Симоньян высказалась о квадроберах

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян высказалась об общественном резонансе вокруг квадроберов. В Telegram-канале она назвала субкультуру маловажной темой и призвала перестать ее обсуждать.

Симоньян упомянула скандал вокруг певицы Mia Boyka, которую многие обвинили в оскорблении на ее концерте девочки-квадробера. Кроме того, главред RT обратила внимание на предложение депутата Госдумы Сергея Колунова ввести ответственность для родителей, чьи дети увлеклись квадробикой.

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«Не пора ли нам снизить градус общественных дискуссий по маловажным поводам, а? До этого ли нам сейчас? Все остальные проблемы решили?» — написала журналистка.

Она также прокомментировала резонанс вокруг квадроберов фразой «у нас есть дела поважнее».

Ранее сообщалось, что Колунов направил в аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка предложение ввести для родителей детей-квадроберов административную либо уголовную ответственность. Он счел, что существование квадробинга не соотносится с семейными и традиционными ценностями России. В Совфеде согласились с инициативой.