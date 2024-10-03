Находящихся в Израиле россиян призвали покинуть страну

Посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов в свете крайне напряженной обстановки в регионе рекомендовал находящимся в Израиле согражданам подумать о том, чтобы покинуть страну, "пока имеются такие возможности". ТАСС

«Регулярные рейсы между Израилем и Россией продолжают осуществляться. Тель-Авивский международный порт работает в штатном режиме. Если есть такая возможность, я бы посоветовал подумать над тем, чтобы временно выехать», - сказал дипломат. ТК Звезда

Закрытие воздушного пространства ряда стран Ближнего Востока произошло на фоне ракетной атаки Ирана по Израилю вечером 1 октября. По данным израильской армии, Иран выпустил в сторону еврейского государства 180 ракет, однако большую часть из них удалось перехватить. Москва24