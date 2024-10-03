Стало известно состояние спасенного кенгуренка

Спасенный кенгуренок находится под присмотром ветеринаров. Он окружен заботой, его жизни ничего не угрожает. Об этом в четверг, 3 октября, сообщили в Ярославском зоопарке, куда передали украденного детеныша.

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— Изъятый у похитителя кенгуренок окружен заботой специалистов, ему ничего не угрожает. Спасенный малыш находится под постоянным ветеринарным контролем. Решается вопрос о передаче его обратно в Парк птиц «Воробьи», где он совсем скоро встретится с родителями, — передает сообщение представителей зоопарка РЕН ТВ.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что одного похищенного кенгуренка удалось спасти, а другой погиб. При этом состояние и местоположение третьего похищенного кенгуренка неизвестно.

Карлик, похитивший кенгуру из российских зоопарков, оказался рецидивистом. Используя небольшой рост, он проникал в помещения. «Вечерняя Москва» собрала отдельный материал по скандальной истории с кражей кенгурят. В частности, там рассказано, что грозит похитителю животных. Также там рассказано о личности похитителя.