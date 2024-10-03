На маркетплейсах появился корм для квадроберов.

В составе корма сахар, заменитель масла какао — пальмоядровое масло, какао тертое, сывороткамолочная сухая, молоко сухое обезжиренное, кокосовое масло, какао-порошок, продуктэкструдированных круп (крупа рисовая, мукапшеничная, сахар, какао - порошок, соль),

Отзывов на товар пока нет, однако в комментариях люди задаю разные шутливые вопросы. Многих интересует подойдет ли корм для кастрированных, есть ли в составе корма мышьяк и для какой породы подойдет корм.

Женщина выгуливала ребенка на поводке в Омске. На кадрах, опубликованных 1 октября, видно, как рядом с ребенком на четвереньках гуляет настоящая собака.

Депутат Государственной думы Сергей Колунов предложил ввести ответственность для родителей детей, увлекающихся квадробингом. Он направил обращение в аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Парламентарий предложил запретить квадробинг, привлекать родителей детей-квадроберов к административной и уголовной ответственности и лишать их родительских прав.

У современных российских детей появилась новая субкультура, вызвавшая недоумение у взрослых и ставшая причиной ожесточенных споров. Так называемые квадроберы переодеваются в животных и подражают диким зверям. Подробнее об этом — в материале «Вечерней Москвы».