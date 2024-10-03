Переживших насилие россиянок приравняли к преступницам за решение сделать аборт

Женщины, которые пережили сексуальное насилие и решили сделать после этого аборт, являются преступницами. Об этом заявила психолог Людмила Подольская в эфире программы «Прямая линия жизни» на телеканале «Спас».

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Специалист рассказала, что работает именно с клиентками, которые забеременели после изнасилования. Психолог отметила, что нередко в таких случаях у нее получается отговорить женщин от абортов. По словам Подольской, в России каждая женщина, которая столкнулась с сексуальным насилием, обязательно получит соответствующую помощь, если решит оставить ребенка.

— Если будущая мама прерывает беременность, то, по сути, тоже становится преступницей, совсем не меньшей, чем человек, который совершил насилие, — резюмировала специалист.

Санкт-Петербурге 29 сентября прошел крестный ход против абортов. Отмечалось, что его инициировало движение «Воины жизни».

До этого в России предложили показывать женщинам, желающим прервать беременность, короткометражные медицинские фильмы о негативных последствиях для здоровья. Сенатор Наталия Косихина считает, что, помимо «честного и доверительного диалога» с врачом, женщинам необходимо демонстрировать такие фильмы.