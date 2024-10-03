Большая Воровская в России поднялась до опасного уровня

Вода в реке Большая Воровская на полуострове Камчатка поднялась до опасного уровня. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям (ЧС) в регионе Сергей Лебедев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

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По его информации, в 10 утра по местному времени (01:00 мск) уровень воды в реке составлял 342 сантиметра — это на 17 сантиметров выше отметки опасного гидрологического явления.

«Вода встала. (...) В селе Соболево подтоплено 16 придомовых территорий», — написал Лебедев.

Из-за подъема воды в реке Большая Воровская в селе Соболево ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В главном управлении МЧС по Камчатскому краю ТАСС сообщили, что, в связи со сложившейся ситуацией сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС в превентивном порядке отправились в Соболевский муниципальный район, чтобы в случае возможных новых подтоплений помочь местным жителям.

В конце сентября стало известно, что подвалы жилых домов в Орске Оренбургской области остаются затопленными спустя пять месяцев после паводка.