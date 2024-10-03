Вдова актера Алексея Облакова раскрыла причину его смерти

Актер Алексей Облаков скончался от остановки сердца. Об этом в четверг, 3 октября, сообщила его вдова Вероника.

© Вечерняя Москва

По словам женщины, артист столкнулся с тяжелыми переживаниями после смерти отца в июне 2024 года, которую он долго не мог принять. Тогда Облаков начал серьезно злоупотреблять спиртным, что ударило по его здоровью и в конце концов привело к проблемам с сердцем.

Вероника добавила, что похороны актера пройдут в субботу, 5 октября на Перепечинском кладбище в Солнечногорском районе Московской области.

— Пока что мне нужна информация, кто куда приедет, чтобы как минимум рассчитать, сколько мест заказывать в кафе, — передает слова вдовы артиста «Регнум».

Облаков скончался в среду, 2 октября — ровно за месяц до своего 42-летия.

Облаков был известен зрителям по многим популярным проектам, среди которых «Боец. Рождение легенды», «Молодая гвардия», «Сволочи», «СОБР». Кроме того, он занимался каскадерской работой. На его странице в социальных сетях опубликовано множество видео, на которых он выполняет трюки.